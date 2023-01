Bezorging Tubantia en andere dagbladen vertraagd door zeer grote brand in Almelo

Oorzaak van de vertraging is een brand in het gebouw aan de Cesar Franckstraat in Almelo. Daarbij gingen een sportschool, kringloopcentrum en depot van Post NL verloren. In dit gebouw was ook het bezorgdepot van de verspreiding van Tubantia en andere dagbladen gevestigd. In het depot lag een deel van de oplage van de zaterdagbijlage Mezza - dat deel voor abonnees in Hulsen, Hellendoorn en Enter is verbrand.