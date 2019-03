Bidden in een mobiele kerk past bij deze mobiele tijd

made in twente Jomo Enschede is Europese top met baby- en kinderkle­ding

8:12 ENSCHEDE - Jomo Fashion in Enschede behoort tot de grootste modebedrijven in Europa wat ontwerp en productie van mode voor baby's en kinderen betreft. Jomo, opgericht in 1973, verkoopt zijn collecties aan grote winkelketens, die de mode uit Enschede onder private label op de markt brengen. Dat levert een jaaromzet van 30 miljoen euro op.