Bieradvies nodig? Grolsch komt met interactieve ‘bar’ in supermarkt met tips van meesterbrouwer

Hardwerken­de tapijten­leg­ger uit Enschede dupe van criminele handel en wandel van zoonlief

14 oktober ENSCHEDE - Het heeft er alle schijn van dat K. (26) uit Enschede het goedlopende bedrijf van zijn vader heeft misbruikt voor de opslag en handel in harddrugs en het verstoppen van een geladen pistool. Het Openbaar Ministerie (OM) kan de handel in drugs niet bewijzen, maar wil wel dat de zoon wordt veroordeeld voor het in bezit hebben van een grote hoeveelheid cocaïne en heroïne en een pistool in het kantoor van de Couponhal in Enschede.