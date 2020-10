Bierbrouwer Grolsch wil actie voor noodlijdende horeca, ‘de meesten eindigen diep in de rode cijfers’

Randstadta­fe­re­len op Twentse woning­markt: voor bijna de helft boven de vraagprijs verkocht

15 oktober ENSCHEDE - De laatste twintig jaar stonden er in Twente niet zo weinig huizen te koop als het laatste kwartaal. De schaarste aan woningen is vooral rond Enschede en Hengelo bijna net zo groot als in de Randstad. Toch was er sprake van een recordaantal transacties op de regionale huizenmarkt.