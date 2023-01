Bierdouche voor Mart Hoogkamer, een ontploft huis en schandaal bij The Voice: deze verhalen lazen jullie dit jaar massaal op Tubantia.nl

jaaroverzicht 2022ENSCHEDE - Nog even en 2022 zit er weer op. Een jaar waarin we langzaamaan afscheid probeerden te nemen van corona, maar de energiecrisis, het stikstofprobleem en de oorlog in Oekraïne voor een groot deel het nieuws beheersten. Dit zijn de verhalen die jullie in 2022 massaal hebben gelezen op Tubantia.nl.

Mart Hoogkamer houdt het door zes biertjes na 16 seconden voor gezien

Hij had het nog zo gezegd: ‘Niet meer doen’. Maar na de tweede keer dat volkszanger Mart Hoogkamer een paar biertjes naar zijn hoofd kreeg geslingerd, was het direct voorbij op de Pinkersfeesten in Beckum. Het ‘optreden’ van de Ik Ga Zwemmen-zanger duurde welgeteld 16 seconden. „Ik sta gewoon mijn werk te doen, wat ik onwijs leuk vind. Ik vind het zwaar klote voor de mensen die wel voor mij gekomen zijn”, reageerde Hoogkamer later. Het incident in Beckum was landelijk nieuws en werd het meest gelezen verhaal op Tubantia.nl van het afgelopen jaar.

Niet alleen de zanger, ook de organisatie van de jaarlijkse feesten in juni was niet blij met de bierdouche voor de prijzige Hoogkamer. De gage van de zanger bedraagt naar verluidt tussen de 7000 en 8000 euro en was door de organisatie vooraf afgetikt.

„We hebben nog geprobeerd om hem op andere gedachten te brengen”, vertelde barmedewerker Anouk. Pascal Ottink, voorzitter Pinksterfeesten Beckum, had er geen woorden voor. „Het gaat om drie bekertjes bier.” Dat waren er volgens Hoogkamer dus zes in totaal. Ottink: „De gooiers hebben we in de kraag gevat en het bier heeft Mart Hoogkamer niet eens geraakt. Meer valt er nu niet over te zeggen, behalve dat heel Beckum zwaar teleurgesteld is in deze zanger. Mart Hoogkamer hoeft zich hier nooit meer te vertonen. Had hij ons even de kans gegeven, dan hadden we dit zo met elkaar opgelost.”

Een optreden van Mart later in het jaar, in Vroomshoop, verliep wél volgens plan en zonder het gooien van bier.

Volledig scherm Mart Hoogkamer tijdens een ander optreden in Enschede. In juni van dit jaar vertrok hij na 16 seconden bij een optreden in Beckum, nadat er een paar biertjes richting de zanger werden gegooid. © Annina Romita

Gasexplosie verwoest huis in Oldenzaal

Grote commotie, schrik en paniek in de Oldenzaalse wijk Graven Es in april van dit jaar, toen een fout tijdens het aansluiten van een elektrische laadpaal leidde tot een explosie aan de Hoefsmid, waarbij een huis volledig werd verwoest.

Wonder boven wonder vielen er geen doden bij het ongeluk, dat toevallig door een camera van een buurman werd vastgelegd. Wel raakten de vader, moeder en dochter van het gezin dat in het huis woonde gewond. De vader werd pas na uren onder het puin vandaag gehaald. Ook de monteur die bij de woning aan het werk was, raakte gewond.

Na het ongeluk ontstond de vraag wie aansprakelijk was voor de ravage en het volledig verwoeste huis. Handelde de monteur wel volgens de regels? Hoe wordt de schade afgehandeld? De familie die in het huis woonde, laat een nieuwe woning bouwen. Maar niet op de plek aan de Hoefsmid waar de allesvernietigende explosie in april van dit jaar plaatsvond. Ze hebben een nieuwe plek in Oldenzaal gevonden. Kort na die dag vertelde de vader van het gezin zijn verhaal aan deze krant: ‘God zat op onze schouders.’

Volledig scherm De ravage aan de Hoefsmid na de explosie in april. © Robin Hilberink

Schandaal bij The Voice brengt veel teweeg

Het was een van dé onderwerpen die Nederland het afgelopen jaar bezighield: het schandaal rondom grensoverschrijdend gedrag bij tv-programma The Voice of Holland. Bandleider Jeroen Rietbergen en jurylid Ali B. stapten op na de uitzending van Tim Hofman’s programma BOOS! Het populaire programma verdween van de buis, de conclusie van het schandaal (en de vraag of er betrokkenen worden vervolgd) laat nog altijd op zich wachten.

Het nieuws over het schandaal werd een van de meest verhalen op Tubantia.nl van het afgelopen jaar. De verhalen die volgden op de onthullingen van Tim Hofman, lazen jullie eveneens massaal. Het Voice-schandaal was het eerste in een reeks verhalen die in 2022 rond grensoverschrijdend gedrag die in de openbaarheid kwamen. Zo schreef de Volkskrant onlangs nog een verhaal over presentator Matthijs van Nieuwkerk, stelt NOS Sport een onderzoek in naar grensoverschrijdend gedrag op de eigen redactie en vertrok FC Utrecht-trainer Henk Fräser bij die club na een uit de hand gelopen ruzie met een speler.

Lees: Meerdere namen genoemd na seksueel grensoverschrijdend gedrag The Voice

Volledig scherm Een anonieme medewerker tijdens een uitzending van The Voice of Holland. © ANP

Ongeluk met huifkar van kampioenselftal KVV Losser

In mei van dit jaar liep de viering van een kampioenschap van een elftal van KVV Losser bijna met vreselijke gevolgen af. Een huifkar achter een tractor kantelde tijdens de kampioensrit op de Arendshorst in Losser. Twintig mensen raakten gewond, iedereen die op moment van het ongeluk in de huifkar zat. Vier van hen moesten per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. De zestien anderen konden op eigen gelegenheid naar een huisarts of de huisartsenpost.

Het ging om het derde zaterdagelftal van KVV Losser dat kampioen was geworden en daarom een rondrit maakte door het dorp. Bij de kruising van de Lutterstraat, Havezatensingel en Arendshorst ging het echter helemaal mis. Wonder boven wonder kwamen alle betrokkenen er uiteindelijk zonder al te zware verwondingen vanaf. Maar kort na het ongeluk ontstond de discussie: mag dit eigenlijk wel?

Het elftal van KVV Losser kreeg iets later tóch nog zijn huldiging, op wel heel bijzondere wijze. Het populaire tv-programma Even tot Hier zette de spelers van KVV Losser alsnog in het zonnetje. Assistent-trainer John de Wolf van Feyenoord, net terug van de verloren finale van de Conference League in Tirana, overhandigde de Lossenaren de beker.

Volledig scherm De ravage na het ongeval met de tractor en de huifkar in Losser. © Cees Elzenga / hetoog.nl

Deldense Floor van Liemt (24) overleden

Op de laatste dag van 2021 verloor schrijfster Floor van Liemt uit Delden de strijd tegen kanker. Ze is 24 jaar oud geworden. Het bericht rond haar overlijden, op een van de eerste dagen 2022, zien we ook op de laatste dag van het jaar terug als een van de meest gelezen verhalen op Tubantia.nl.

Floor van Liemt kreeg in december 2017 de diagnose kanker. Iets met haar longen. De bekende route van onderzoek naar onderzoek, eindigend aan de desk van een arts die haar niet aan durfde te kijken. Longkanker met uitzaaiingen. Met daar achteraan de mededeling: ‘We kunnen niets meer voor je doen’. „Terwijl je op mijn leeftijd niet eens longkanker kunt krijgen”, zei ze in 2018 in deze krant. Haar ‘geval’ was zo uitzonderlijk dat doctoren haar een witte raaf noemden. ‘Witte raaf’ werd dan ook de titel van het boek dat Van Liemt schreef.

Floor hield in de vier jaar voor haar overlijden een dagboek bij in blogvorm voor NRC.

Volledig scherm Floor van Liemt overleed op de oudejaarsdag 2021 op 24-jarige leeftijd. © Carlo ter Ellen DTCT

Het plotselinge overlijden van Almelose vader Kenny Warman (34)

Klokslag zeven uur gaat de telefoon van buurman Martijn. Kenny’s partner Esther belt: of hij direct kan komen. Ze proberen Kenny’s hart weer te laten kloppen, ook met een aed uit hun straat. Martijn: „De 8 minuten tot de hulpdiensten kwamen, leken uren te duren.” Het mag niet baten. Kenny (34), vader van Kai (nog geen 3 jaar) en Mick (ruim 4 maanden) sterft.

Hij komt uit een warm gezin. De Warmannen staan klaar voor anderen. Kenny en zijn jongere zus Patty spelen legertje, treden op tijdens pleinfeesten en karten. Allebei willen ze de snelste zijn. Ze gaan stappen bij Bruins in Saasveld. Op een avond drinkt Patty te veel en voelt zich belabberd. Had Kenny niet beter op zijn zusje kunnen letten, vraagt moeder Gerdy. Patty: „Maar letten op je zusje deed je wel. Ik hoefde maar om hulp te vragen of je stond klaar.”

Oudjaarsdag breekt aan. Kenny steekt vuurwerk af met Kai, ze genieten. Een overkapping is net op tijd klaar om de jaarwisseling met buren te vieren. Een vrolijk mensenmens luidt 2022 in. Vijf dagen later stopt zijn hart.

Lees: Dan stopt het Heracleshart van jonge Almelose vader Kenny

Volledig scherm Kenny en Esther maakten onvergetelijke reizen, naar Zuid-Afrika, Namibië, Amerika, Canada Botswana en Italië. © Familie Warman

Oldenzaalse Debby stopt als eigenaar van populaire kledingzaak

Voor onderneemster Debby van der Zande (47) breekt met het einde van het jaar ook een einde van een tijdperk aan. Na 12 jaar stopt de bekende Oldenzaalse als eigenaar van dameszaak Dejacque. Compagnon Saskia Bouwmeester (43) zet het bedrijf zelfstandig voort. „Straks heb ik de vrijheid om op zaterdag langs het hockeyveld te staan.”

Dag in, dag uit paraat staan. Alles geven. Dat is ondernemerschap voor Debby van der Zande. Ze weet niet anders. Maar na 23 jaar ‘buffelen’ - eerst op de markt, daarna in de mode - noemt de Oldenzaalse het tijd om een andere weg in te slaan. Op 1 januari 2023 verkoopt Debby haar aandelen aan mede-eigenaar Saskia Bouwmeester, die de winkel zelfstandig zal voortzetten. Het nieuws over Debby’s stap werd in oktober massaal gelezen.

Volledig scherm Debby van der Zande (rechts) en Saskia Bouwmeester. Laatstgenoemde neemt Dejacque over van Van der Zande. © Aileen Slot

Rechtszaak rond Almelose chauffeur die vrouw aanreed

Een verslag van een rechtszaak werd begin 2022 massaal gelezen op onze website. Het leven van een jonge vrouw kwam op 3 december 2019 voor eens en altijd op de kop te staan toen vrachtwagenchauffeur A. (56) uit Almelo haar met haar elektrische fiets op een rotonde van de Nijverheidsstraat in Rijssen over het hoofd zag. De vrouw vloog door de klap een eind door de lucht en raakte zwaargewond. Tegen A. werd begin dit jaar een werkstraf van 120 uur, een voorwaardelijke celstraf van een half jaar en een jaar rijontzegging geëist.

Twee weken later besloot de rechtbank in Almelo dat hij een jaar lang geen motorvoertuig mag besturen na een ernstige aanrijding met een vrouw op een fiets in Rijssen. Ook moet de Almeloër 120 uur voor niets werken. Vrachtwagenchauffeur Frans A. (56) gaf aan dat hij op de dag van het bijna fatale ongeluk op de rotonde voorrang kreeg van een collega chauffeur. De vrouw op haar elektrische fiets had hij niet zien aankomen. De rechtbank neemt hem dat kwalijk. Zeker omdat A. een jaar voor dit ongeval in Lochem ook al een fietser aanreed. Het slachtoffer van die aanrijding overleefde het niet.

Volledig scherm Foto ter illustratie. Dit is niet de vrachtwagen van A.. © Getty Images/iStockphoto

Vrouw uit Enschede zet boodschappen in verkeerde auto: 90 euro foetsie

Ze dacht dat ze alle boodschappen in de kofferbak zette van haar eigen zwarte Peugeot. Maar het was precies dezelfde wagen, alleen van iemand anders. Toen ze de winkelkar bij de Albert Heijn had teruggezet, was die auto weg, mét haar 90 euro aan boodschappen voor de komende dagen. Haar eigen zwarte Peugeot stond een paar vakken verderop. Melis Kalkan kan er nog amper over uit hoe dat vrijdagmiddag kon gebeuren bij het winkelcentrum Stroinkslanden in Enschede. Ze zette een oproep op Facebook: Help!

Het kwam goed voor Melis, en haar boodschappen. Al op de avond na haar oproep al kreeg ze een reactie van een buurtgenote die het verhaal over haar lotgevallen had gelezen. Een vrouw die nog geen twee minuten bij haar vandaan woont, trof in haar auto drie volle boodschappentassen aan. In eerste instantie had ze geen idee wat ze er mee aan moest, tot ze op deze website het verhaal van Melis las. „Mijn telefoon ontplofte, zeker toen het verhaal bij jullie verscheen. En niet met reacties van mensen die er iets over wisten, maar vooral met mensen die er een dolletje over wilden maken. Heel bizar.”

Volledig scherm Mand vol boodschappen. © Hollandse Hoogte / ANP

Jan (61) steekt zichzelf in brand in Enschede

De geblakerde bosjes op de binnenplaats verraden het drama dat zich er heeft afgespeeld. De 61-jarige Jan - een man met een bewogen leven vol drank en drugs - heeft zich daar bij het seniorencomplex in brand gestoken. Bennie, de 86-jarige bewoner van 1-hoog, ziet de vlammen. Hij gooit een emmer water over Jan heen, maar dat kan hem niet meer redden. Hij sterft in het ziekenhuis.

Een paar dagen daarvoor was de Enschedeër in een psychiatrische kliniek opgenomen, maar hij liep weg. Jan zat weer thuis, in het complex. De woning waar hij sinds zijn komst in juni vorig jaar zoveel drank-, drugs- en lawaaioverlast veroorzaakte dat zijn buren hem eruit wilden hebben. Zou er iemand in het complex nog een traan om Jan laten? Zijn zoons snapten dat er misschien vooral opluchting heerste. „Hij gaf veel overlast, eerlijk is eerlijk. We hebben de krant ook gelezen.”

Volledig scherm Politieonderzoek op de plek waar Jan *61) zichzelf in brand stak in Enschede. De man overleed aan de gevolgen. © News United/Dennis Bakker