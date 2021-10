Bierflesje in Enschedees hotel bevatte poepresten: ‘We hebben er beiden uit gedronken, echt heel goor!’

Deinen op Duitse schlagers en proosten met grote pullen bier, er is een traditie geboren in Lonneker

LONNEKER - Het was een primeur voor Lonneker, maar terwijl het Oktoberfest nog in volle gang was is al besloten dat er een vervolg komt. „Een mooie traditie is geboren”, aldus Romy uit het Broek, commissielid van de Vereniging Koninginnedag Lonneker.

25 oktober