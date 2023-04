Biergooiers bij duel tussen FC Twente en Sparta hangt stadionverbod boven het hoofd

indebuurt.nl Uittip! Met deze wandeltour leer je waar je in Enschede verpak­kings­vrij boodschap­pen kan doen

Wel lekkere producten kopen in Enschede, maar geen plastic verspillen. Dat is het doel tijdens de Zero Waste Tours. Hierbij ontdek je waar je in Enschede verpakkingsvrije producten kunt kopen. Wandel je mee?