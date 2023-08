Big Bazar in Miro Center in Enschede van één op andere dag foetsie: ‘Ging plotsklaps’

FC Twente neemt maatrege­len voor duel tegen Fenerbahçe, ‘Turkse Tukker’ Ufuk (51) verwacht geen rotzooi

Hij woonde 43 jaar in Enschede, werd fanatiek FC Twente-fan en zelfs voorzitter van de Vriendenkring, de grootste supportersclub van FC Twente. Maar Ufuk Ermis (51), die vrijwel blind is en in 2018 terugkeerde naar Turkije, heeft ook een tweede liefde: Fenerbahçe. Komende weken staan zijn grote sportliefdes twee keer tegenover elkaar. „Ik ben op zoek naar kaarten.”