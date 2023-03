Bij deze horecazaken in Enschede bestel je een goede borrelplank

indebuurt.nlBij een borrel horen hapjes. Maar waar bestel je een goede borrelplank in Enschede? Bij de hieronder genoemde horecazaken, bijvoorbeeld.

Moekes deelplank

Bij de bekende horecazaak Moeke staat een grote borrelplank op het menu. Deze bestaat uit nacho’s, verschillende vleessoorten, kaas en brood met allerlei smeersels. Deel deze plank met vrienden of snack lekker in je eentje.

Bistro Dreams

Ook bij Bistro Dreams, een kleinschalige bistro in hartje Enschede, haalt de snackliefhebber zijn hart op. Zij hebben een verrassingsmenu bestaande uit verschillende borrelhapjes. Je kan zelf kiezen of je er een 3-, 4- of 5-gangenmenu van maakt.

Humphreys

Bij dit gezellige café-restaurant op de Oude Markt kan je een heleboel lekkere snacks bestellen. Naast losse hapjes, staat er ook een (daar is ‘ie weer!) borrelplateau op de kaart. Je krijgt dan een mix van warme en koude hapjes: het beste van twee werelden dus. Genieten!

SamSam

SamSam heeft een klassieke borrelbox, bestaande uit worst, kaas, nootjes, olijven, plukbrood en meer. Je kan de box vanaf twee personen bestellen. Borrelen maar!

Volledig scherm Borrelhapjes van SamSam. © SamSam.

Fellini

Hou je van typisch Italiaanse lekkernijen? Dan zijn de borrelhapjes van Fellini iets voor jou. Van een bruschetta plateau tot een variatie aan kazen, bij Fellini heeft genoeg snacks op het menu.

Foodbar Bluff

Ook Bluff heeft verschillende snacks (en een lekkere borrelplank) op de kaart staan. Dit zogeheten ‘Bluffplankje’ is nét even anders dan anders en bestaat uit zalmtartaar, gerookte gamba’s, beef tataki en meer. Ben je op zoek naar een borrelplank met een twist, wip dan eens langs bij deze horecazaak.

De Kater

Of je nu van een uitgebreide bittergarnituur houdt of liever voor een stokbroodje kiest, bij De Kater kan dit allemaal. Ook staat er een ‘Katerplankje’ op de kaart, dat bestaat uit een mix van nacho’s, bitterballen, knoflookbrood en meer lekkers. De hapjeskeuken (zoals ze die zelf noemen) is van 10.00 uur tot 00.00 uur geopend. Tijd zat om een heleboel borrelhapjes uit te proberen dus!

