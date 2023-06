Bij Eilermark is het plezier terug; club uit Glanerbrug wint eerste wedstrijd in de nacompetitie

Eerste Special Friends Sportdag voor Twentse sporters met beperking in FBK-Stadion in Hengelo

Na de zeer geslaagde Special Olympics, die vorig jaar in veertien Twentse gemeenten werden gehouden, is een nieuwe stichting opgetuigd: Special Sport Events Twente. Die stimuleert Twentse sporters met een beperking om zich aan te sluiten bij een vereniging. Haar eerste wapenfeit is de Special Friends Sportdag, volgende week zaterdag in en om het FBK-Stadion in Hengelo.