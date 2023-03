Bijna 600 Twentse jongeren haalden alsnog de HPV-prik

Drie weken cel voor Enschedeër A. (24) na bedreigen en bespugen van politiemen­sen

Enschedeër Muhamed A. (24) valt in november vorig jaar in de trein naar Enschede op door zijn vervelende en asociale gedrag. Als A. op het station in Enschede wordt opgewacht door inderhaast gewaarschuwde politiemensen loopt het volledig uit de hand. Het levert hem donderdagochtend 3 weken cel op.