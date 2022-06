Bijzondere injectietechniek brengt Jeroen Wissink prijs van 4.500 euro

De Van den Kroonenbergprijs is bedoeld voor ondernemers met een verbinding met de UT, die een start-up bewezen succesvol in de markt hebben gezet. Wissink studeerde in 1997 af aan de UT in de richting elektrotechniek en nanotechnologie. Hij was in verschillende rollen betrokken bij een aantal succesvolle bedrijven, waaronder Medspray en Nanomi. Als medeoprichter en sinds 2017 als CEO is hij nu verantwoordelijk voor U-Needle.