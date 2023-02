Bingo! Benadeelde fietsenmaker betrapt B. (34) uit Enschede als die op camping verduisterde elektrische fietsen verkoopt

Boze brief van Arjen over peperdure rekenmachi­nes lijkt te werken: 'Geldkloppe­rij’

Arjen van Gijssel (53) uit Ruurlo schreef anderhalf jaar geleden een boze brief naar de Tweede Kamer over al die dure grafische rekenmachines die hij telkens voor zijn vier schoolgaande kinderen moest aanschaffen. Dat leidde uiteindelijk tot een motie die vandaag wordt behandeld in de Tweede Kamer en die waarschijnlijk op een meerderheid kan rekenen. ‘Dit bewijst dat de democratie werkt.’

