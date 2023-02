Binnenkijken bij Haci en Büsra in Glanerbrug: 'Dit huis is precies waar we van droomden'

indebuurt.nlSpannend vonden ze het wel, van Wesselerbrink naar Glanerbrug verhuizen. Maar hun nieuwe buurtgenoten die al in het dorp woonden ontvingen Haci (33) en Büsra (32) Bagiran met open armen. Inmiddels woont het stel een jaar in hun nieuwbouwwoning in de Glanerbrugse buurt De Duetten, samen met hun zoon Emir (3). Tijd voor een binnenkijker.

Haci en Büsra waren eigenlijk op zoek naar een nieuwbouwhuis dat lekker centraal in Enschede ligt. Maar vind dat maar eens. Büsra: “Bij het project dat we op het oog hadden belandden we op de reservelijst van de reservelijst! Dat schoot niet op.”

Doorpakken

Hun tweede optie was nieuwbouwproject De Duetten in Glanerbrug. Een twee-onder-een-kapwoning met een eigen oprit en grote tuin. “Precies waar ik van droomde”, zegt Haci. “Toen de makelaar belde dat dit bouwnummer vrijkwam pakten we direct door.” In korte tijd was de boel rond.

Volledig scherm In het huis van Büsra en Haci zie je alleen neutrale kleuren. © indebuurt Enschede

Keuzes, keuzes, keuzes

Daarna moest het stel keuzes maken. Heel veel keuzes. Haci: “Gaan we uitbouwen? Wat voor tuindeuren willen we? Welke keuken kiezen we? Waar leggen we stopcontacten en lichtpunten aan? Over dat soort dingen moet je goed nadenken, want die verander je niet snel meer.”

Volledig scherm De eethoek. © indebuurt Enschede

Op een lijn

Kwamen de twee er een beetje uit samen? Of lagen hun wensen mijlenver uit elkaar? “We zitten qua woonstijl gelukkig heel erg op een lijn”, zegt Büsra. “We vinden dezelfde dingen mooi. Onze voorkeur ging uit naar een hotel-chique stijl in huis en volgens mij is dat goed gelukt. We twijfelden wel over de kleur van de bank. Grijs past hier niet en vonden we ook te safe. We wilden beige of groen en kozen voor die laatste, die kleur zie je niet vaak.” Op de grond ligt een gietvloer. “Eens iets anders dan tegels, pvc of laminaat.”

Volledig scherm Büsra's woondroom: een kookeiland. © indebuurt Enschede

Droomkeuken

Büsra’s favoriete ruimte in huis is de keuken. “Ik hou van koken en deze keuken is helemaal zoals ik ‘m wilde. Vooral dat kookeiland was een droom van me.” De badkamer staat op een goede tweede plaats. “Die is ook zo mooi geworden.”

Volledig scherm Ook in de badkamer neutrale kleuren. © indebuurt Enschede

Ook Haci is blij met de badkamer en dan vooral met de sunshower, een warmtelamp in de doucheruimte die infraroodlicht uitstraalt. “Heerlijk om de dag mee af te sluiten.” De plek waar hij het állerliefst zit is de veranda. “De tuin is nog niet af, daar gaan we dit jaar mee bezig, maar in de veranda hebben we al heel wat uren gezeten.”

Volledig scherm Haci's lievelingsplek is de veranda. © indebuurt Enschede

Neutrale tinten

De 3-jarige Emir kan niet wachten om zijn slaapkamer te laten zien. Een lichte ruimte met een visgraatvloer, bed met houten frame in de vorm van een huis en dekbedovertrek en vloerkleed met auto’s erop. Büsra lacht. “Hij is gek op auto’s, vandaar het kleed en dekbed. Maar wel allemaal in neutrale tinten, ik hou niet van felle kleuren.”

Wonen in Glanerbrug

En, hoe bevalt het wonen in Glanerbrug eigenlijk? “Heel goed”, zegt Haci. “We zijn hartelijk ontvangen door de mensen hier, dat is fijn. De basisschool en het centrum zijn dichtbij, Gronau is niet ver hiervandaan en in Enschede ben je ook zo.” Geen spijt dus? Allebei: “Zeker niet!”

Volledig scherm Emir is trots op zijn kamer. © indebuurt Enschede

