Binnenkijken in een van de oudste panden van Enschede: van ‘uitgeleefde bende’ naar strak kantoor

Het is een opvallende verschijning in hartje binnenstad. De wit gepleisterde gevel springt direct in het oog. De plint van Bentheimer zandsteen benadrukt het historische karakter. En het balkon met gietijzeren balustrade heeft iets idyllisch. „Mooi hè”, zegt Marieke ter Brugge van Enschede Promotie. De stichting huurt het markante pand sinds 2017. En vandaag mogen we even binnen gluren. Ze gaat ons voor door de rijkelijk versierde dubbele voordeur. Daarna kan er eigenlijk maar één reactie volgen: hè?! Het contrast tussen binnen en buiten kan niet groter.