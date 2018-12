Bloed dode Enschedeër in auto verdachten viervoudige liquidatie

Onderdui­kers in Enschede: Klein huisje aan Populier­straat met groot geheim

10:48 ENSCHEDE - Willem en Grietje Odink woonden in de Tweede Wereldoorlog met drie jonge kinderen in een huisje aan de Populierstraat. Dat kleine huis had een groot geheim: twee Joodse onderduikers. Willem en Grietje ontvingen daarvoor maandag postuum de onderscheiding Rechtvaardigen onder de Volkeren van het comité Yad Vashem in Israël.