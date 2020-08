Bloemen en schaakbord op plaats dubbel dodelijk ongeval in Enschede: ‘Boys, veel te vroeg’

Een weekend vol verdriet en geweld in Twente

9:55 ENSCHEDE – Het weekend was in Twente vol verdriet en geweld. Er kwamen in Enschede twee jonge mannen om het leven bij een verkeersongeval, een 26-jarige Enschedeër ligt in coma na excessief geweld. In Hengelo was er geweld tegen homo’s en in Almelo werd een agente in haar arm gebeten.