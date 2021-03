Boa meegesleurd met scooter en mishandeld in Enschede, man gearresteerd na vechtpartij

Auto vliegt uit de bocht in Glanerbrug, inzitten­den spoorloos

3 maart GLANERBRUG - Een auto met een Duits kenteken is woensdagavond rond 22.00 uur uit de bocht gevlogen op de Broekheenseweg in Glanerbrug. Hoe het met de inzittenden is, is onduidelijk: de mensen die in de auto zaten zijn na het ongeluk gevlucht. De politie is op zoek naar de inzittenden.