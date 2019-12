Boef is populairste hondennaam in Oost-Nederland

D66 stelt commissie samen voor opvolging van Eerenberg in Enschede

10:02 ENSCHEDE - Met de transfer van Eelco Eerenberg naar Utrecht raakt Enschede zijn meest ervaren wethouder kwijt. In een stad waar de euro's schaars zijn en de last van de bezuinigingen al jaren zwaar is, moet vooral in financieel opzicht een zwaargewicht gevonden worden.