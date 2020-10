Boeings 747 op Twente Airport lijken ineens op gevangen vogels

Optimisme verdwenen in Twentse verpleeg­hui­zen: ‘Ouderen opnieuw heel ziek’

28 oktober ENSCHEDE - Bij enkele verpleeghuisorganisaties in Twente bestond begin deze week de indruk dat de impact van corona minder groot was dan tijdens de eerste golf. Maar dat beeld is aan het schuiven. Bewoners worden opnieuw heel ziek, melden ze.