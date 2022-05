Boek Tubantia-journalist over Gerard Sanderink op 10 binnen in bestsellerlijst: ‘Dit is een titel die ertoe doet’

Volgens Kees Schafrat, directeur van boekhandel Broekhuis, dat vestigingen heeft in Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Almelo, Deventer en Apeldoorn, was het dit weekend een van de best verkopende non-fictieboeken in zijn winkels. Hoewel een ‘eerste run’ niet alles zegt over hoe de verkoop zich doorzet, is een top tien notering wel een indicatie. Want, zo zegt hij: „Er verschijnen een paar duizend titels per jaar.”