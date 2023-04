Boekhouder sluisde stiekem jarenlang 1,2 miljoen euro weg bij baas uit Enschede

De man stal tussen 2014 en 2021 ruim 1,2 miljoen euro van zijn Enschedese werkgever, een bedrijf dat is gespecialiseerd in het drukken van etiketten en labels. Hij trad daar in 2011 in dienst en kreeg als boekhouder in 2013 de volledige zeggenschap over de rekeningen van de onderneming. Dat stopte toen de FIOD op stoep stond.