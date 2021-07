Boer Bert werd 100 jaar geleden geboren op de Veluwe en maait nog altijd zelf zijn gras: ‘Geniet!’

Na de besmettin­gen kwamen de geruchten: Zo zoekt Twente een schuldige voor nieuwe corona-uit­braak

17 juli SAASVELD/DENEKAMP - Als onkruid schoot het uit de grond. In een week tijd liep het aantal coronabesmettingen in Tubbergen en Dinkelland op naar aantallen die ze al sinds oktober niet gezien hadden. Met de beschuldigende vinger werd naar de horeca gewezen. Naar beveiligers. Naar eentje in het bijzonder, zelfs. Een verhaal over geruchten in een gemeenschap onder hoogspanning. „Ontslagen? Begin jij ook al?”