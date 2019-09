Boeren uit Twente willen deelnemen aan spontaan uitgeroepen boerenprotest

Arjan Bonthuis, woordvoerder van de boerenactie voor Oost-Nederland, denkt dat er op 1 oktober ruim achthonderd boeren uit Overijssel naar Den Haag zullen reizen. Zeker honderd van hen hebben aangekondigd hun trekker mee te nemen. Het transport van de voertuigen vindt grotendeels ’s nachts plaats. De trekkers worden met diepladers naar Den Haag gebracht.

Vanaf een parkeerplaats in de buurt van de Hofstad rijden ze vervolgens in colonne naar het centrum van de stad. „De bedoeling is om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Dat geldt ook voor wat er in de regio gebeurt. Veel boeren steunen de actie, maar hebben geen mogelijkheid om hun bedrijf een dag in de steek te laten. Om ook hen de kans te geven hun ongenoegen te uiten, zullen er ook in de regio acties komen.”

Actiebereidheid

Wat de boeren in Twente gaan doen, kan Bonthuis nog niet zeggen. „Daarover zijn we nog in gesprek. In ieder geval zullen er op veel plekken groene kruizen komen. Het lot van een complete sector en de daarmee verbonden mensen staat op het spel. Zonder al te veel ergernis te veroorzaken, zullen we proberen om dat aan de buitenwereld duidelijk te maken.”

Sinds de aankondiging van de acties een week geleden gist het in de sector, zegt Bonthuis. „De actiebereidheid is ongekend groot. Iedereen voelt hetzelfde. De eindeloze opstapeling van regels, de stemmingkwekerij vanuit bepaalde groepen en de reacties van sommige politici daarop: het water staat ons aan de lippen. Boeren hebben in Nederland al heel lang geen actie gevoerd, maar nu is de maat toch echt vol.”