‘Boerenjongens’ kopen voor hun internetbedrijf textielfabrikantenvilla Schuttersveld in Enschede

Een jaaromzet van 40 miljoen euro, honderd medewerkers en behalve in Enschede vestigingen in Amsterdam en Spijkenisse: het is indrukwekkend welke vlucht hun bedrijf PAY.nl sinds het begin van deze eeuw heeft genomen. Maar er is weinig bekend over deze Twentse ondernemers. Simpelweg omdat ze nooit de publiciteit hebben gezocht en eigenlijk geen uitgekiende marketing nodig hebben. Ook zonder weten klanten in bijna alle Europese landen hen te vinden voor het verwerken van online- en offlinebetalingen.