Boerin uit Holten vecht elke voorstelling tegen de tranen: ‘Hanna van Hendrik…dat gaat over mezelf’

Als in de slotscène de koeien van boerin Hanna worden ingeladen en de veewagens in de duisternis verdwijnen, moet Johanna Stam (55) elke keer weer vechten tegen de tranen. „Want dit is ook mijn verhaal”, zegt de boerin uit Holten, die in het koor zingt bij de voorstelling. „Op 22 april hebben de laatste koeien ons bedrijf verlaten. Mijn man en ik hadden veertig stuks melkvee; we waren dag en nacht aan het werk en hielden aan het boeren geen cent over. Daarom hebben we besloten ze te verkopen.”