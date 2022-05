Boete van 600.000 euro vanwege wifitracking in Enschede blijft staan, bezwaar ongegrond verklaard

Hoe zat het ook al weer? Via sensoren in de grond begon de gemeente Enschede in 2017 de drukte in de binnenstad te monitoren. Door middel van meetkastjes in de winkelstraten werden passanten via wifisignalen in hun mobiele telefoons geteld. Maar zo oordeelde de privacywaakhond vorig jaar: als er over een langere periode signalen worden bijgehouden, worden mensen niet geteld, maar gevolgd. De AP gaf daarbij aan dat het om herleidbare persoonsgegevens gaat.