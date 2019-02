Bökkers lanceert nieuwe cd in brouwerij van Grolsch

Bökkers is de band van Hendrik Jan Bökkers (41), die eerder actief was bij Jovink en de Voederbietels. Bökkers is in 2010 begonnen als coverband van de Achterhoekse groep Normaal, onder de naam Bökkers Dut Normaal. Later kwam de band ook met eigen nummers in het Sallands dialect, zoals Annie uut de bochte en Baat het niet dan schaadt het niet. Fans van de band hebben Iederene hef een reden drie jaar geleden in de Top 2000 gestemd, vorig jaar stond dit nummer op plek 1303. De band houdt sinds 2014 jaarlijks het eigen festival Koele Koele in de zandafgraving bij Luttenberg.