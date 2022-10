Boksclub Twente grote verrassing bij Museumnacht in Enschede: ‘Hier stap je niet zomaar binnen’

Enschede opent over een maand - op zaterdagavond 5 november - op twaalf plekken deuren die anders gesloten blijven. „Het leuke is dat je op echt toffe locaties komt, op hele andere momenten dan normaal”, zegt Collin Vaneker. Hij is de man achter succesconcept VroegZat - een dansfeest dat inmiddels door heel Nederland wordt gehouden - en sinds dit jaar ook projectleider van Museumnacht Enschede.

Volledig scherm Museumnacht Enschede komt er aan en... Boksclub Twente doet mee als 1 van de locaties. In de boksring vindt straks een literair programma plaats. Mark de Greef (foto) doet de presentatie © Emiel Muijderman

Gezocht is naar verrassende plekken, die zelfs verstokte Enschedeërs slecht kennen. Een mooi voorbeeld: Boksclub Twente doet mee deze museumnacht. „Het was een wild idee om ze te vragen, maar het is gelukt. De boksclub zit in een oude kerk midden in de stad. Het is precies zo’n locatie waar iedereen wel eens langsloopt, maar bijna nooit iemand binnenstapt. We gaan daar een literaire avond houden, in de boksring. Met poëzie, spoken word, rappers en singer-songwriters.”

Dansen op de krant

Ook De Twentsche Courant Tubantia stelt zijn redactiedeel van het Balengebouw open voor publiek en komt met een speciaal programma. Op onze redactievloer kun je straks ‘dansen op de krant’ met fraai uitzicht over de Museumlaan. Daarnaast is er een speciaalbierbar van Rigtersbier, een foto-expositie van Ebo Fraterman, is er een podcastworkshop en kunnen bezoekers elkaar interviewen in een spel met Tubantia-microfoon.

Volledig scherm Tijdens de Museumnacht in Enschede verandert de redactievloer van Tubantia in een grote dansvloer. Deze krant deed in 2019 een keer eerder mee © Pim Lindeman

De Museumnacht is landelijk een groot succes en wordt al jaren gehouden in steden als Amsterdam en Rotterdam. Tijdens één avond openen alle culturele instellingen tegelijk hun deuren met een op jongeren georiënteerd programma. Bezoekers kopen één kaartje (kosten: 15 euro) en kunnen daarmee de hele avond van plek naar plek.

In Enschede volgt ook nog een afterparty in de Grote Kerk op de Oude Markt, exclusief voor bezoekers van het evenement. Vaneker: „Net als bij Vroegzat draait het in mijn optiek om één ding: mensen overtuigen van de bijzondere ervaring die je ze biedt. We doen dat bij Museumnacht door fantastische locaties op een nieuwe manier te laten beleven.”

Volledig scherm Collin Vaneker is projectleider Museumnacht Enschede: "Eigenlijk is het meer een cultuurnacht." © Emiel Muijderman

„Natuurlijk”, zegt Vaneker, „kun je ook op dinsdagmiddag naar het Rijks in Enschede. Maar zaterdagavond geeft toch een ander gevoel. Het thema is ‘in het donker zie je meer’. Dat vat exact samen wat het is. In de praktijk kan het al zo simpel zijn als dat we alle lampen in het museum uitdoen en met zaklampen rondleidingen geven. Maar we bieden workshops, theater, er treden bandjes op en Tetem zet een springkussen neer, zodat je alle overtollige energie kwijt kunt middenin een culturele hotspot.”

De eerste editie in Enschede van de Museumnacht was in 2019. Een jaar later was er geen editie door corona, vorig jaar werd er - in uitgeklede opzet - wel een editie gehouden. Gehoopt wordt dat dit jaar echt de doorbraak gaat betekenen van het evenement. „Want je mist echt iets als je er niet bij bent.”

Aan Museumnacht Enschede doen dit jaar elf locaties mee. Zij openen op zaterdag 5 november tussen 19.00 en 24.00 uur hun deuren. In de Grote Kerk op de Oude Markt is een afterparty tot 03.00 uur. Kaartjes kosten 15 euro voor volwassenen en 7,50 euro voor kinderen (<18 jaar) en bieden toegang tot alle plekken. Tickets zijn hier te bestellen. Alle details worden komende weken bekendgemaakt. Volledig scherm Drinken uit een reageerbuisje in de Museumfabriek © Marieke Amelink Wie doet wat? - Museumfabriek: theatershow & Symphony of Fire

- Balengebouw: dansen op de krant, podcastworkshop & foto-expo

- Tetem - exposities & springkussen

- Rijksmuseum - tochten door de krochten & speurtocht

- Grote Kerk - dansen op filmmuziek + filmbingo

- Concordia - muzikale detox in theaterzaal

- Theatertruc Sonnevanck - theatershows op Museumlaan

- Warp - films, workshops & Museum of the Future

- Muziekkwartier - workshops bij Studio15, bandjes bij Metropool, workshops & dans voorstellingen bij Kaliber

- Muziekcentrum - Bosch Requiem

- Boksclub Twente - literair programma, spoken word & rap

- Studio Complex - Karniland, live muziek & exposities Volledig scherm De Boksclub Twente is een van de deelnemers aan Museumnacht Enschede © TJEERD DERKINK Volledig scherm Het Balengebouw by night. © Carlo ter Ellen Volledig scherm © Emiel Muijderman Volledig scherm Het Rijksmuseum opent ook zijn deuren in de avonduren. © Carlo ter Ellen DTCT

Volledig scherm Workshops in het Rijksmuseum tussen de schilderijen © Marieke Amelink