Bom onder gratis toegangstesten in Nederland: aanbieders zien lagere tarieven niet zitten

Eens een tukker Beatgita­rist Herman Hanauer uit Enschede is nu straatmuzi­kant in Australië

12 september Herman Hanauer (72) was muzikant in Enschede, maar woont al weer bijna 30 jaar in Biggera Waters, Australië, 75 kilometer ten zuiden van Brisbane. De voormalige zanger/gitarist van The Rabbits maakt ook daar nog steeds muziek en treedt er op als straatmuzikant.