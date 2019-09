Bom onder kunstgrasvelden? Justitie vervolgt Enschede om rubberkorrels

In Nederland zijn duizenden kunstgrasvelden, die in veel gevallen zijn ‘ingestrooid’ met rubberkorrels. De korrels zijn volgens onderzoek van het RIVM schadelijk voor het milieu, vooral wanneer ze naast de velden terechtkomen en zo in de bodem en het grondwater belanden. In de praktijk komen echter bij ieder kunstgrasveld rubberkorrels in de omgeving terecht.