‘Bommen Berend is van alle tijden, hij heet nu Poetin’: Oost-Nederland herdenkt bezetting door bisschop van Münster

Hij moet er vaak aan denken als hij ziet hoe Russische kanonnen steden in de Oekraïne beschieten. „De bevolking intimideren en zoveel mogelijk angst zaaien door zoveel mogelijk bommen en granaten: Poetin is de moderne uitgave van Bommen Berend. De tijd is anders, de vernietigingskracht is nog vele malen groter, maar wat erachter zit, is precies hetzelfde. In hun drang om oorlogen te winnen gaan autocratische heersers over lijken.”



Luc Panhuysen, historicus, heeft enig recht van spreken. Zijn boek over het Rampjaar 1672 geldt nog altijd als hèt standaardwerk over dit traumatische jaar waarin Bommen Berend samen met zijn collega-bisschop uit Keulen en de machtige Zonnekoning Lodewijk XIV van Frankrijk de kleine Hollandse Republiek binnenviel. Behalve de bekende gebeurtenissen in Holland, met de moord op de gebroeders De Witt als dieptepunt, vestigt hij als eerste ook de aandacht op het drama van Oost-Nederland.