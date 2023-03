Bon Boys naar kwartfinales in districtsbeker

Politiek Haaksber­gen lijkt zich achter omstreden beschermd wonen aan Brem te scharen

De geesten in de politiek van Haaksbergen lijken ondanks de weerstand in het dorp rijp voor beschermd wonen aan de Brem. Die sfeer tekende zich donderdagavond af tijdens een lange commissievergadering in de gemeenteraad. Over twee weken moet de raad groen licht geven.