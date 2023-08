Bon Boys verliest bekerduel in laatste seconde verlenging, HSC'21 ook na verlenging uitgeschakeld

Vakantie in het amateur­voet­bal? Nee, hoor: ‘Sommige jongens hebben hun vakantie laten schieten’

Niets te doen deze periode in het amateurvoetbal? Jawel, hoor! Komend weekeinde is de eerste kwalificatieronde van de KNVB Beker. Twee teams uit de regio mogen dit seizoen een gooi doen naar een plek in het hoofdtoernooi. Voor de Haaksbergse derdedivionist HSC’21 is het jaarlijkse kost, voor tweedeklasser en plaatsgenoot Bon Boys is meedoen aan de voorronde al een ervaring op zich.