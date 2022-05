Boodschappen steeds duurder, zo gaat Enschede daarmee om: ‘Maximale prijs voor bier is bijna bereikt’

De 64-jarige Marcel uit Enschede komt rond het middaguur de supermarkt uit gelopen. Zijn net gehaalde blikjes Grolsch stopt hij in de fietstassen. „Alles is duurder geworden”, zegt hij. „Waar ik een aantal weken geleden bij de bakker 2,50 euro betaalde voor een brood, kost het nu meer dan 3 euro. Dat is een aanzienlijk verschil.”



Of de Enschedeër andere afwegingen maakt in de supermarkt? „Nu nog niet. Maar misschien in de toekomst wel. Het ligt eraan, tot hoever de prijzen stijgen. Waar het stopt.” Zijn geliefde alcoholische versnaperingen zou Marcel het eerst laten liggen. „Het biertje gaat er dan af. Of nou ja, dan zou ik het minder drinken”, zegt hij. „Brood heb je nodig, dat is een levensbehoefte. Bier is een luxeproduct. Welk bedrag ik er maximaal voor wil betalen? Die grens is wel bijna bereikt.”