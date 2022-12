Bouwers kunnen zich melden: nieuwe aanbesteding Muziekkwartier gestart

De nieuwe aanbesteding moet uitsluitsel geven over de kosten en wat haalbaar is. Een ontwerp is er al wel, de nieuwe aannemer kan dat zo overnemen. Met een nieuwe aanbesteding houdt de gemeente grip op de bouwkosten, is de gedachte. In het voorjaar denkt de gemeente een contract te kunnen tekenen met een nieuwe partij. In november kan de bouwer beginnen en naar verwachting is de verbouwing twee jaar later klaar. Eerder liet Diepemaat weten dat de eerste aannemer zeker weer mee kan doen.