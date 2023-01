Bouwvakkers aan het werk: enorm Beverpand aan Haaksbergerstraat verhuurd

De borden ‘te huur’ zitten nog op het raam, maar al de hele week wordt er binnen gewerkt. De etalage die Bever er had gebouwd is afgebroken, tegen de achterwand is houten decoratie getimmerd en de ruimte krijgt een houten vloer. Trots zegt bedrijfsmakelaar Rob Temmink van Snelder Zijlstra dat het pand is verhuurd. Tijd om ‘verhuurd’ over de borden te plakken heeft ie nog niet gehad. Hoewel al wel is getekend, kan Temmink nog niet zeggen wie erin komt. Wel is helder dat het gesplitst wordt verhuurd, dat er twee huurders inkomen, en dat ieder ongeveer de helft van de ruimte huurt.