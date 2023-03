Bouwvakkers kunnen aan de slag met extreem duurzaam complex op oude Grolsch-terrein

Arnold Bruggink gaat komende periode vooral observeren bij FC Twente

Arnold Bruggink kreeg dinsdag bij zijn presentatie volop vragen over de trainer van FC Twente, maar de nieuwe technisch directeur zal zich de maanden ophouden in de schaduw. „Tot 1 juli is Jan Streuer eindverantwoordelijk en de man die namens de club naar buiten treedt”, aldus Bruggink. „Ik ga de komende tijd vooral observeren.”