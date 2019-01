Boz uit Enschede ziet in Zwolle kansen voor DENK

Verdachten wapenleve­ring Enschedese moorden langer vast

25 januari ALMELO - De twee mannen die dinsdag zijn aangehouden in het onderzoek naar de viervoudige moord in Enschede blijven nog zeker twee weken in voorlopige hechtenis. Dat heeft de rechtbank in Almelo vrijdag besloten. De vader en zoon (71 en 32 jaar) zouden wapens hebben geleverd die bij de moorden in Enschede gebruikt zijn.