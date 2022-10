Bozo (62) uit Enschede leeft na woningbrand op straat: ‘Ik ben helemaal kapot en weet niet wat ik moet doen’

Flinke brand in vrijstaan­de woning in Enschede, bovenver­die­ping volledig verwoest

ENSCHEDE - In een woning aan de Goolkatenweg in Enschede is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand ontstaan. Het vuur verspreidde zich zo snel dat het voor de hulpdiensten al snel niet meer veilig was om naar binnen te gaan. De brand werd daarom van buitenaf bestreden met de hulp van een ladderwagen.

15 oktober