Niet meer kiezen tussen boeken of avondeten? Deze Enschedeërs willen studiematerialen betaalbaar maken

Wat is BooksOnBudget?

„BooksOnBudget biedt studieboeken aan studenten aan in een leenvorm. Als je ze allemaal nieuw moet kopen, ben je namelijk dik 1000 euro per jaar kwijt. En dat terwijl je ze vaak maar één module gebruikt. Daarom ben ik gaan nadenken of dat niet goedkoper zou kunnen. Na een rekensommetje bleek dat inderdaad het geval. Vervolgens heb ik mijn idee gepitcht bij mijn huisgenoot Jeroen. Ook hij was gelijk enthousiast over dit plan en sindsdien werken we samen. Vorige maand is IT’er Björn daar nog bij gekomen. ”

Jij zag dus dat er veel winst te behalen was?

„Zeker! We willen ook dat studenten met één druk op de knop hun boeken voor de hele module kunnen bestellen. Dat scheelt geld én hoofdpijn: ze hoeven zich namelijk niet meer bij elk boek af te vragen of het de aanschaf wel waard is. De financiële druk wordt immers steeds hoger. Door BooksOnBudget te beginnen, kunnen we het voor iedereen mogelijk maken om de juiste materialen te bemachtigen. Het hebben van boeken moet weer vanzelfsprekend worden.”

Kunnen studenten hun oude boeken niet gewoon weer verkopen?

„Tuurlijk, alleen doen ze dat vaak niet omdat ze daar geen zin in hebben. Daardoor blijven die boeken eeuwig in de kast liggen. Die zorg van het verkopen nemen wij als bedrijf van ze over. Ook worden de boeken daardoor veel intensiever gebruikt: pas als ze helemaal op zijn of er een nieuwe editie op de markt komt, gaan ze weg. In die zin zit er dus ook nog een duurzaamheidsaspect aan.”

Het klinkt zo logisch. Waarom was dit er nog niet?

„Waarschijnlijk omdat het best ingewikkeld kan worden als je kijkt naar hoe lang een boek mee gaat. Een opleiding kan op ieder moment bepalen dat ze andere boeken gaan gebruiken. Wij denken echter dat we hier mee om kunnen gaan door intensief contact te onderhouden met de scholen.”

Wat is de volgende stap?

„We beginnen eerst met een pilot onder tien studenten van de opleiding Communication Science. Volgend jaar willen we die hele opleiding van boeken voorzien en binnen drie jaar de volledige Universiteit Twente. Daarna is Saxion waarschijnlijk aan de beurt, want we hebben al gehoord dat het hbo hier ook echt naar snakt.”