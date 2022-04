De val van miljonair Sanderink: hoe zijn nieuwe vriendin Rian feilloos zijn zwakke plekken vindt

UPDATE Man van 61 steekt zichzelf in brand en bezwijkt aan verwondin­gen

ENSCHEDE - Een man van 61 jaar is dinsdag ernstig gewond geraakt, nadat hij zichzelf in zijn woning aan de Kuipersdijk in brand stak. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken.

19 april