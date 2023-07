‘Duitse Twentenaar’ leidt Planet Art: ‘Enschede is voor een kunstenaar uitdagender dan Berlijn’

Hij verruilt een veilige baan in Leipzig voor wat voorlopig een eenjarig dienstverband is in Enschede. Guido Bertling (45) is per 1 augustus directeur van de Gogbot-organisator Planet Art. Waarom kiest iemand voor een cultuurinstelling die in zwaar weer verkeert? „Enschede is de onzekerheid waard.”

Vraag mediakunstenaar en organisator Guido Bertling niet hoe hij de problemen bij Planet Art denkt te bestrijden. Die problemen zijn: verliezen die onder meer door bizar hoge energierekeningen in de tonnen lopen, kunstenaars die na 1 oktober dakloos zijn, omdat de huur van het pand aan het Stationsplein is opgezegd én onzekerheid over het voortbestaan van de organisatie. „Ik las erover”, zegt hij. „Veel meer weet ik er op dit moment niet van.”

Van Salzbergen naar Enschede

Hij is, hoewel Duitser, een jongen van de streek. Guido Bertling (Rheine 1977) is afkomstig uit Salzbergen, plaats aan de Duitse A30 op zo’n 40 kilometer oostwaarts van Enschede. De grootste stad van Twente is de plek waar hij als kunstenaar zou landen. Hij deed er de AKI, mediakunst, en bleef er zo’n tien jaar plakken. Woonde jarenlang in een gekraakt pand op wat toen nog de vliegbasis Twenthe was, raakte betrokken bij vele edities van Gogbot en bedacht het Overkill-festival.

„Ik ben een Duitse Tukker, zo voelt het. Als je je in Duitsland in de undergroundkunst wilt ontwikkelen, dan is Berlijn the place to be. De drang om daar als kunstenaar naartoe te gaan heb ik nooit zo gevoeld, want je bent er één van de velen. Als je in Berlijn een steen gooit, dan is de kans groot dat je daar een kunstenaar mee raakt. Ik heb heel even politieke wetenschappen gestudeerd in Münster, maar dat was het niet.”

Als je in Berlijn een steen gooit, dan is de kans groot dat je daar een kunstenaar mee raakt Guido Bertling

Het werd Enschede. „Sommige mensen vroegen: ‘Du bleibst bei Mammi?’ Nee dus, al reisde ik vaak even op en neer naar mijn ouders. Ze wonen er nog steeds. Ik heb een wereldtijd gehad op de AKI. Het was, vooral toen we nog op de UT zaten, een unieke vrijplaats voor ideeën en creativiteit. Enschede is een stad met een scene waar de undergroundkunst gedijt. De sfeer hier heeft ervoor gezorgd dat ik Berlijn nooit heb gemist en dat bijvoorbeeld de Randstad in Nederland me niet trekt.”

Hij is een computernerd, zegt hij, is gek van media- en videokunst. „Zelf tekenen en schilderen kon ik eigenlijk niet. Al zeiden anderen dat de naïeve manier waarop ik tekende wel iets weg had van Paul Klee. Ikzelf vond het niet echt wat. Na verloop van tijd kwam ik erachter dat ik meer iemand ben die kunst en kunstenaars faciliteert. Dat daar meer mijn kwaliteiten liggen dan bij het zelf kunst maken.”

Moe van de kunst

Zo werd hij van kunstenaar die in 2006 afstudeerde steeds meer organisator. Bertling was in en buiten Twente bij talloze kunstinitiatieven en evenementen betrokken, van Overkill tot Twente Biennale. Het was slopend. Letterlijk. „In 2014 had ik het wel gehad, ik was kunstmoe. We zijn naar Leipzig vetrokken, omdat mijn vriendin en moeder van mijn kinderen die ook in Enschede studeerde dat wilde.”

Hij ging in Leipzig het bedrijfsleven in, op dik vier uur rijden van Salzbergen en Enschede. Werd er hr-manager, zeg maar personeelschef, bij Posterlounge, een onlineshop voor posters en wanddecoratie. „Ik had, nee heb, er een goede en veilige baan.”

Vacature in Enschede

En toen werd het 2023 en stuitte hij op de post van directeur, die bij Planet Art in het vertrouwde Enschede vrij zou komen door het naderende pensioen van Kees de Groot. Hij ging gesprekken aan met Willem Jaap Zwart, voorzitter van de raad van toezicht. Die zag het vanwege de combinatie van Bertlings artistieke geest en diens organisatorische ervaring in het bedrijfsleven meteen met hem zitten.

Bertling liet zijn hart spreken. „Mijn twee dochters (10 en 13 jaar, red.) wonen in Leipzig, maar weten wat Enschede voor me betekent. ‘Je moet het doen, papa’, zeiden ze. Ook hun moeder, ze is inmiddels mijn ex, staat achter mijn besluit. Dat was belangrijk voor me. Enschede, Gogbot en Planet Art zijn deze stap en onzekerheid waard. In feite heb ik een contract voor één jaar. We zullen voor 2025 een aanvraag moeten doen voor de BIS (basisinfrastructuur cultuur, red.) voor de vierjaarlijkse subsidie.”

Slagen of falen

Wordt de cultuursubsidie van het Rijk voor vier jaar verlengd, dan hebben Planet Art en hij zekerheid voor de nabije toekomst. „Lukt het niet met die subsidieaanvraag, dan heb ik gefaald. Zo simpel is het. Dat voel ik heel sterk.”