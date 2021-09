Tv-kijkers raken niet uitgepraat over meubels die Manon uit Enschede leverde aan Martien Meiland: ‘Luisteren altijd naar de klant’

Spot jij ook veel eekhoorns in Twente de laatste tijd? Dat kan kloppen: ‘Komt deels door de mens zelf’

13:54 ENSCHEDE - Zie jij de laatste tijd wel eens een eekhoorn door je tuin trippelen, of tijdens je wandelronde door de bebouwde kom in een boom omhoog klauteren? Dat kan kloppen. De dieren laten zich steeds vaker zien in dorpen en steden, ook in deze regio.