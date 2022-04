Zo maak je sluipwesp en koolmees tot bondgenoot tegen de jeukrups

MET VIDEO Techno en oranje ontmoeten elkaar tijdens festival op UT-ter­rein: ‘De monarchie zegt me weinig’

ENSCHEDE - Techno in plaats van het Wilhelmus: zo vierden meer dan zesduizend jongeren woensdag Koningsdag op het UT-terrein. Met de monarchie hebben ze weinig op, met feesten des te meer. „Koningsdag of Pasen: elke reden om uit je plaat te gaan, is er een.”

