Brand bij Ribhouse Texas in Boekelo zorgt voor erg veel rook

VIDEO GGD adviseert Twentena­ren over coronavi­rus: vergeet mondkapje, was je handen

29 januari ENSCHEDE - De GGD Twente bereidt zich voor op een uitbraak van het coronavirus in Twente. De kans is reëel dat er in Nederland een besmetting komt. Er ligt een draaiboek klaar hoe dan te handelen. Mondkapjes worden nog niet massaal ingeslagen. "Doe hetzelfde als normaal in een griepseizoen. Leef gezond en was je handen.”