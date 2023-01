Brand in productiehal bij Apollo Vredestein in Enschede: ‘Weten nog niet hoe groot schade is’

ENSCHEDE - Een uur voor de brand was er nog een inspectieronde geweest. Er lagen blusdekens, de brandblussers waren op hun plek. Toch sloegen even later de vlammen tegen het dak van een van de hallen van Apollo Vredestein in Enschede. Er raakte niemand gewond, maar: „Dit heeft impact op de productie.”

De brand ontstond om iets voor half 4, in een hal waar normaal gesproken het zogeheten vulkaniseren plaatsvindt; de rubberbanden worden daar ‘gebakken’, legt woordvoerder Ton Coppus uit, door ze in persen te verhitten. Zo worden de verschillende delen ‘samengesmeed’.

Deze maandag waren daar onderhoudswerkzaamheden. De hal wordt anders ingericht, machines moesten worden verplaatst, een ploeg was daarmee bezig. Vlak nadat er een inspectieronde was geweest, nota bene om te controleren op de brandveiligheid, ging het mis. Tijdens werk op een hoogwerker sloegen vonken over, waarna er brand ontstond. Die sloeg door naar het dak.

Giftige rook

Volgens Folkert van der Ploeg, brandweerofficier van dienst, deed de ingezette bedrijfsbrandweer ‘echt hartstikke goed werk’. Zij namen het daarna over, met twee tankautospuiten, twee redvoertuigen en zo’n twintig brandweerlieden. Zij droegen bij het bestrijden van het vuur speciale maskers en ademluchtcilinders op de rug. „Rook is giftig”, legt Van der Ploeg uit. „Als wij een pand in moeten waar rook is, dragen wij altijd adembescherming voor onze protectie.”

Het vuur zat deels in de afzuiging, van bovenaf werd het met succes bestreden. Het dak hoefde niet opengebroken te worden. Bij de brand raakten geen mensen gewond, zegt Coppus, woordvoerder van Apollo Vredestein, die het een geluk bij een ongeluk noemt dat er in verhouding weinig mensen in de hal aanwezig waren.

Waterschade

Volgens Van der Ploeg is de brandschade - door het snelle handelen - relatief klein. „Je moet heel goed zoeken, wil je het (de oorpsrong van de brand, red.) vinden. Het is niet heel groot geweest. Maar er is bij zo’n binnenbrand wel snel veel rook.” Dat neemt niet weg dat dit impact heeft op de productie, zegt Coppus. „We weten nog niet hoe groot de schade is”, zegt hij, ook doelend op het vele water dat gebruikt is. „De eerste zaak was om de brand te blussen. Nu komt fase 2: wat is impact op de bedrijfsvoering.”

Volledig scherm De brandweer rukte maandagmiddag uit voor een brand bij Apollo Vredestein in Enschede. © Dennis Bakker