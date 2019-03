BrandApp van het Erasmus loodst brandweer door huis

Drukker AGI van de Steeg Enschede keert het tij

9:28 ENSCHEDE - Na jaren van krimp en reorganisaties is er weer feest bij AGI van de Steeg in Enschede. De drukkerij neemt een nieuwe Heidelberg-pers - investering 3,2 miljoen euro - in gebruik. Daarmee kunnen onder meer luxe verpakkingen worden gedrukt.