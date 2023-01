Brandweer blust brand bij Smileyveld in Enschede

Meer dan één op tien huishou­dens in Almelo en Enschede is energiearm

Meer dan één op de tien huishoudens in Almelo en Enschede heeft last van energiearmoede. Dit houdt in dat ze een hoge energierekening hebben en een laag inkomen. De Twentse steden behoren tot de groep gemeenten in Nederland, waar dit probleem het vaakst voorkomt.

28 januari