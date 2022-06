Brandweer rukt uit voor woningbrand in Enschede

Thomas Verlaek uit Lonneker (32) maakt zijn eigen stripboek: ‘Zo gaaf! Een jongens­droom die uitkomt’

LONNEKER - Ineens ging het hard. Kunstenaar Thomas Verlaek won in 2019 de Special Award voor zijn bijzondere tekenkunsten. Hij bracht twee films uit. En nu verschijnt zijn eerste stripboek. „Mijn werk is heel veelzijdig en ik pas eigenlijk niet in een hokje”

20 juni